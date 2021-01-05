كاميرا تضبط عامل توصيل أمازون متورطا في "فعلة غربية"

رصدت كاميرات مراقبة لحظة تهور من رجل مسؤول عن توصيل المشتريات لشركة أمازون، أقدم خلالها بكسر هدية أعياد الميلاد لأحد المشترين.
وأظهرت صور الكاميرا رجل التوصيل وهو يوصل طردا لأحد المنازل، عن طريق إلقائه من فوق السور إلى حديقة الشخص الذي قام بالطلبية، ليكسر الهدية، وفقا لموقع "ديلي ميل".
وكانت أم تبلغ من العمر 40 عاما قد طلبت جهاز شحن للأجهزة الإلكترونية، بقيمة 30 دولار، لابنتها البالغة من العمر 14 عاما، لشحن جهاز الآيفون والأجهزة الأخرى الخاصة بها، لتتفاجئ بالحصول على الجهاز محطما في حديقة منزلها.
وقالت الأم، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الطرد تضرر عندما فتحته ولم تدرك سبب تلفه إلا عندما فحصت فيديو كاميرات المراقبة للمنزل.
وقالت أم الفتاة: "اتصلت بأمازون أطالب باعتذار وإعادة لقيمة الهدية".
وأكدت أمازون إنها لا توظف سائقي التوصيل بشكل مباشر لكنها ستنظر في الأمر.
وقال متحدث باسم أمازون: " لدينا معايير عالية جدا لمقدمي خدمة التوصيل لدينا ونتوقع أن يتم التعامل مع كل حزمة بعناية".
وأضاف: "لقد أبلغنا الفرق المناسبة داخليا وسنعمل مع العملاء مباشرة في الأمور المتعلقة بتسليم الطرود الخاصة بهم."
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