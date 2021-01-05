راموس يهدد ريال مدريد: هذا النادي وعدني بمشروع كبير مع ميسي

كشف الصحفي المختص بشؤون ريال مدريد الإسباني، إل تشيرينغيتو، تفاصيل محادثة "مقلقة" بين قائد "الملكي" سيرخيو راموس ورئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وقال تشيرينغيتو، الذي يعتبر الصحفي الأول في شؤون ريال مدريد، إن راموس أخبر بيريز، إن في حال عدم تحقيق مطالبه في العقد الجديد، فأنه سيرحل إلى باريس سان جرمان الفرنسي.

وأكد الصحفي الإسباني أن راموس أخبر بيريز بأن باريس سان جرمان لديه "مشروع كبير"، ويخطط للتعاقد معه ومع ليونيل ميسي، قائد الغريم برشلونة.

ويخوض سيرخيو راموس موسمه السادس عشر مع ريال مدريد الإسباني، لكنه قد يكون الأخير في ظل تعثر المفاوضات بين النادي الملكي وقائد الفريق المخضرم في الساعات الأخيرة.

وينتهي عقد راموس (34 عاما) مع ريال مدريد الصيف المقبل، ووفقا لصحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، فقد رفض المدافع الصلب العرض المقدم من ناديه لتجديد تعاقده لمدة عام واحد فقط بنفس الراتب.

وحسب الصحيفة، يطالب اللاعب بعقد جديد لسنوات عدة، رافضا فكرة التجديد لموسم واحد فقط.

وقدم "الملكي" عرضا لراموس بالتجديد حتى صيف 2022، بنفس الراتب البالغ نحو 12 مليون يورو سنويا.

ومن ناحية أخرى، يواجه ميسي مشاكل كبيرة مع برشلونة، وكشف بالسابق عن رغبته بالرحيل بسبب خلافه العلني مع رئيس النادي السابق جوسيب ماريا بارتوميو، وستحدد هوية رئيس النادي الكتالوني الجديد بقاء ميسي من عدمه.