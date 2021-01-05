بومبيو يوقع قرار شطب السودان من قائمة رعاة الإرهاب

جدة - نرمين السيد - وكتب بومبيو فى تغريدة عبر "تويتر": "بعد شهور من المفاوضات، وقعت على أمر شطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بضمان تعويض ضحايا الإرهاب الأمريكيين وذويهم". وكان مجلس النواب الأمريكى تلقى فى أكتوبر الماضى إخطارا من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بشطب السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وأعلنت السفارة الأمريكية، فى الخرطوم فى ديسمبر الماضى، أن إلغاء تصنيف السودان "دولة راعية للإرهاب" دخل حيز التنفيذ اعتبارا من 14 ديسمبر 2020.

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