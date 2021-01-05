أمين عام جامعة الدول العربية يُرحب بمخرجات القمة الخليجية

جدة - نرمين السيد - رحّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بمخرجات قمة قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الحادية والأربعين التى استضافتها محافظة العُلا اليوم.





وقال أبو الغيط فى تصريح صحفى، عقب مشاركته بالقمة الخليجية اليوم، بحسب "وكالة الأنباء السعودية": إن أى تحركٍ فعّال يؤدى إلى تصفية الأجواء العربية ويَصُب فى صالح النظام العربى الجماعى محل ترحيب، ويعزز من قوة الجامعة العربية وتأثيرها، وإن التحديات الضخمة التى تواجه العالم العربى تستدعى رأب الصدع فى أسرع وقت وتحقيق التوافق بين الأخوة.

وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أهمية العمل على تعزيز مخرجات قمة العُلا، والبناء عليها من خلال تعزيز الثقة.