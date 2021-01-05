أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع الصلب.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن العقوبات تأتي في إطار الاستمرار في الضغط على إيران في آخر أيام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وكانت أمريكا وضعت العشرات من المؤسسات والشخصيات الإيرانية على القائمة السوداء، بسبب برنامج إيران النووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، أن استئناف إيران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% لا يمت بصلة إلى وفائها بالتزاماتها بالاتفاق النووي الإيراني.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في معرض تعليقها عن قرار إيران، إن موسكو تراقب باهتمام أنشطة إيران في مفاعل فوردو النووي لرفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، مشيرة إلى أنها حصلت على تلك المعلومات المؤكدة من خلال الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.
وأضافت زاخاروفا: "مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية يراقبون باستمرار أنشطة إيران، التي أخطرت الوكالة مسبقًا بخططها".
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