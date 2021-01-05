أمريكا تفرض عقوبات جديدة على إيران

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع الصلب.

وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن العقوبات تأتي في إطار الاستمرار في الضغط على إيران في آخر أيام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.

وكانت أمريكا وضعت العشرات من المؤسسات والشخصيات الإيرانية على القائمة السوداء، بسبب برنامج إيران النووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة.