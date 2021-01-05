شاهد.. رد فعل غير متوقع لطفل قطري بعد فتح الحدود مع السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر رد فعل عفوية من طفل قطري، بعد إعلان فتح الحدود والأجواء بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وظهر الطفل القطري في المقطع المتداول، وهو يرقص بطريقة عفوية، حيث غمرته الفرحة بخصوص المصالحة بين المملكة وقطر، مرددا كلمة واحدة " انفتحت، انفتحت ".

وكانت المملكة وافقت على فتح الأجواء والحدود مع قطر، وجاء ذلك بعد تصريح وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر الصباح، بشأن الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والبحرية بين المملكة وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي، مساء أمس الاثنين، إنه تم التوصل لاتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وأشار إلى أن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأشار إلى أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية.