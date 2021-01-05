أمير قطر يحضر مأدبة غداء بدعوة من ولي العهد السعودي

أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دعا أمير قطر، تميم بن حمد، إلى مأدبة غداء، عقب القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن تميم حضر مأدبة الغداء التي أقامها الأمير محمد بن سلمان، تكريمًا لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية التي استضافتها السعودية اليوم.