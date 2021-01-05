أمير قطر يحضر مأدبة غداء بدعوة من ولي العهد السعودي

أفادت وسائل إعلام قطرية، اليوم الثلاثاء، بأن ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، دعا أمير قطر، تميم بن حمد، إلى مأدبة غداء، عقب القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية.
وذكرت وكالة الأنباء القطرية، أن تميم حضر مأدبة الغداء التي أقامها الأمير محمد بن سلمان، تكريمًا لقادة الدول ورؤساء الوفود المشاركة في القمة الخليجية التي استضافتها السعودية اليوم.
وبعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، برسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن بالغ شكره على ما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركتهم في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أشاد الشيخ نواف بمبادرة أخيه خادم الحرمين الشريفين الكريمة في إطلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على هذه القمة، والتي تمثل لمسة وفاء اعتيد عليها.
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