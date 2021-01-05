نقلت الولايات المتحدة الأمريكية، عشرات الإرهابيين التابعين لتنظيم "داعش" الإرهابي، من عدة سجون في محافظة الحسكة إلى قاعدتها في التنف على الحدود السورية الأردنية.
ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، ذكرت مصادر أن واشنطن نقلت 10 من إرهابيي "داعش" المحتجزين بسجن كامب البلغار شرق مدينة الشدادي و50 إرهابيًا من سجن الثانوية الصناعية في الحسكة إلى القاعدة الأمريكية داخل مدينة الشدادي عبر سيارات مصفحة وحراسة مشددة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم نقل الإرهابيين في وقت لاحق من الشدادي عبر حوامة إلى القاعدة الأمريكية بمنطقة التنف على الحدود السورية الأردنية.
ومن الإرهابيين الذي تم نقلهم، العراقي كاظم حسن الجلقام المشرف على تصنيع العبوات الناسفة ويلقب بـ أبو البراء، والإرهابي العراقي خرفان جدوع الحمد المختص بتصفيح وتفخيخ السيارات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سوريا: أمريكا تنقل 60 عنصرا لـ داعش من سجون الحسكة إلى قاعدة جديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.