مشاهد توثق التزام قادة الخليج بالإجراءات الاحترازية خلال قمة العُلا

نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صورا تذكارية جمعت القادة الخليجيين الذين شاركوا في القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية.

وأظهرت الصور محافظة قادة الخليج على قواعد التباعد الاجتماعي، التزامًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.

والصورة تم التقاطها في قاعة "المرايا" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، جمعت إلى جانب بن سلمان، أمير دولة قطر تميم بن حمد، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.