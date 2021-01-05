مشاهد توثق التزام قادة الخليج بالإجراءات الاحترازية خلال قمة العُلا

نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، صورا تذكارية جمعت القادة الخليجيين الذين شاركوا في القمة الخليجية التي استضافتها مدينة العُلا السعودية.
وأظهرت الصور محافظة قادة الخليج على قواعد التباعد الاجتماعي، التزامًا للإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا.
والصورة تم التقاطها في قاعة "المرايا" في محافظة العلا، شمال غربي السعودية، جمعت إلى جانب بن سلمان، أمير دولة قطر تميم بن حمد، ولي العهد البحريني الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء العماني السيد فهد بن محمود آل سعيد، أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.
وبعث أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد، برسالة شكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية، أعرب فيها عن بالغ شكره على ما حظي به والوفد المرافق له من حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركتهم في أعمال الدورة الحادية والأربعين للمجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
ووفقا لوكالة الأنباء الكويتية "كونا"، أشاد الشيخ نواف بمبادرة أخيه خادم الحرمين الشريفين الكريمة في إطلاق قمة السلطان قابوس والشيخ صباح على هذه القمة، والتي تمثل لمسة وفاء اعتيد عليها.
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