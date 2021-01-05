بعد إعلان الإغلاق.. قرار عاجل للأمن العام في لبنان بشأن معاملات المواطنين

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان، اليوم الثلاثاء، وقف استقبال جميع معاملات المواطنين، في إطار الإجراءات الاستثنائية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا "كوفيد-19"، خلال فترة الإغلاق العام.

وذكرت المديرية العامة أنه تم وقف المعاملات ما عدا معاملات جوازات السفر في الدوائر الإقليمية والمراكز التابعة لها وفي دائرة العلاقات العامة اعتبارًا من 7 يناير.

كما سيتم وقف كلي لاستقبال معاملات المواطنين في أمانة السر العامة.

وكانت السلطات اللبنانية أعلنت العودة إلى الإغلاق العام مجددا، ابتداء من الخميس المقبل، في ظل ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "الجديد" اللبنانية، أن اللجنة الوزارة المعنية بملف كورونا، أعلنت الإغلاق التام ابتداء من الخميس المقبل، على أن يكون حظر التجول من الساعة 6 مساءً وحتى الـ5 صباحًا.

فيما قالت قناة "ام تي في"، أن الإغلاق سيكون دفعة واحدة وليس تدريجيا، موضحة أن المطاعم ستغلق أبوابها بدءًا من الخميس مع الابقاء على خدمة الديليفري، بحسب القرار".

وأضافت القناة، أنه سيتم استثناء الأطباء والعسكريين والصحفيين من القرار.