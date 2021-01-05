نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة العدل في الأمارات العربية المتحدة توفر خدمة الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد لجميع المواطنين والمقيمين على أراضيها بشكل إلكتروني علي الموقع الرسمي للوزارة وذلك من اجل الاستفسار عن حالة القضايا بالرقم الموحد كما سوف نستعرض مع حضراتكم من خلال هذا المقال والذي نشرح لكم فيه الخطوات الاستبيان الصحيحة لاستكمال باقي الإجراءات اللازمة للحضور بالمحاكم والدوائر التابعة لوزارة العدل الإماراتية.

الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد

يمكن الاستعلام عن حالة القضايا وزارة العدل من خلال زيارة بوابة وزارة العدل الاماراتية، وذلك من اجل الاستعلام عن حالة القضية من خلال اتباع الموضحة لحضراتكم بالنقاط التالية، والتي من خلالها يمكن الاطلاع علي تفاصيل كافة القضايا بشكل مبسط وسهل.

الدخول علي الموقع الرسمي لوزارة العدل الاماراتية من ثم.

من ثم. اختيار الخدمات الإلكترونية لوزارة العمل تسجيل الدخول من ثم.

اختيار خدمة الاستعلام عن حالة قضية بالرقم الموحد من ثم.

إدخال رقم القضية بشكل صحيح في الخانة التي تليها من ثم.

تحديد جميع البيانات اللازم إدخالها في الحقول الفارغة من ثم.

الضغط على أيقونة البحث من ثم.

سوف تظهر تفاصيل خدمة الاستعلام عن القضايا بالرقم الموحد في دبي أو الشارقة بشكل مفصل.

عقب إتمام عملية الاستعلام عن القضايا الجنائية يمكن بكل سهولة متابعة حالة القضية لمعرفة الوقت المناسب للذهاب إلى المحكمة لمتابعة اجراءات رفع الدعوى القضائية أمام القاضي، كما توفر وزارة العدل بدولة الإمارات العربية المتحدة العديد من الخدمات الأخري التي توفرها علي موقعها الالكتروني سوف نتحدث عنها لاحقا، لذالك نتمنى منكم متابعينا الأعزاء تفعيل زر الإشعارات بموقعنا الإخباري لكي يصلك كل جديد والاطلاع علي خدمات الحكومة الإلكترونية المتنوعة.