نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا 2020 برقم الجلوس من خلال موقع وزارة التعليم في المقال التالي

عمر شويل - جدة نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا هو الخبر الذي ينتظره جميع الطلبة والطالبات وأولياء الأمور في الفترة الحالية ومن المتوقع ظهور النتيجة في خلال الساعة القادمة، وسوف يتم ظهور النتيجة من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم في ليبيا والذي يشهد في الفترة الحالية زيارات ضخمة جداً لمتابعة كل ما هو جديد ومعرفة موعد ظهور نتيجة طلبة وطالبات الشهادة الاعدادية، وقد انتهي الطلبة والطالبات من الانتهاء من الامتحانات الخاصة بهم منذ فترة ليست بقليلة مما انتاب الطلبة وأولياء الأمور بعض الشعور من القلق والتوتر، وخاصة بعد استمرار الفصل الدراسي الأول واستكمال المناهج الدراسية عن بعد نظراً للظروف التي تمر بها البلاد بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد “كوفيد -19” وذلك حرصاً علي صحة وسلامة جميع الطلاب والكوادر التعليمية من التأثر بالفيروس.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

في خلال الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء الموافق 5 من شهر يناير للعام الحالي 2021 ميلادية قد لاقي موقع وزارة التربية و التعليم الالكتروني في ليبيا نسب عالية من عمليات البحث عن نتيجة الشهادة الاعدادية، حيث أشارت وزارة التربية والتعليم الليبية أن الاستعلام عن النتيجة سوف يكون من خلال الرابط الذي تم تخصيصه لهذا الأمر، وقد تم اليوم الثلاثاء انعقاد مؤتمراً صحفياً بحضور وزير التعليم الليبي مع نخبة من المسؤولين في الوزارة وعدد من المندوبين من وسائل الإعلام للإعلان عن موعد النتيجة الاعدادية 2020 ميلادية ، علي أن تكون النتيجة في تمام الساعة علي أن تكون النتيجة الساعة الثانية ظهراً، وللاستعلام عن النتيجة الخاصة بالصف الثالث الإعدادي يمكنك اتباع الخطوات التالية:

يجب أولاً الدخول إلي الموقع الرسمي لوزارة التربية و التعليم الليبي MOE.GOV.LY .

يجب عليك الضغط علي خانة الرابط الالكتروني الخاص بنتيجة الطلبة.

بعد الضغط علي نتيجة الطلبة يتم تحويلك إلي الرابط المباشر للنتيجة.

يجب عليك كتابة رقم الجلوس الخاص بك.

الضغط علي أيقونة بحث .

سوف يتم انتقالك إلي صفحة جديدة بها النتيجة الخاصة بك.

نتيجة الشهادة الإعدادية في ليبيا

قد قامت وزارة التعليم بإرسال رسالة طمأنينة إلي جميع الطلبة و الطالبات وانه لا داعي للخوف وان المنظومة التعليمية تقوم بتقديم كل ما هو جديد لديها من أخبار عن النتائج و الاختبارات في ليبيا ، وان المنظومة تابعة لوزارة التعليم الليبية تقوم بإعلام الطلبة عن نتائجهم بمنتهي الوضوح و الشفافية.

وفي لافتة إنسانية من معالي وزير التعليم في دولة ليبيا فقد دعي جميع الحضور من لوقوف دقيقة حداد علي روح الطالبة التي توفاها الله قبل عرض النتيجة ،وقد قام الوزير بعرض أسماء الطلاب الأوائل في الشهادة الاعدادية ، كما قام الوزير بعرض أسماء العشر الأوائل من طلبة وطالبات الثانوية العامة للقسمي العلمي و الأدبي بكافة تخصصاتهما.