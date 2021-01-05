أخبار اليمن : منظمة تقدم مساعدات إنسانية لليمن بـ103 مليون دولار خلال 2020

منظمة تقدم مساعدات إنسانية لليمن بـ103 مليون دولار خلال 2020
قالت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، إن المساعدات التي قدمتها لليمن خلال العام الماضي، فاقت المئة مليون دولار أمريكي، اُستثمرت في مجال المساعدات الإنسانية الطبية.
وذكرت المنظمة على صفحتها في تويتر أنها وفرت في 2020 "مساعدات إنسانية قيمتها أكثر من 103 مليون دولارأمريكي لـ 1470 موقعاً حول اليمن".
وأشارت إلى أن معدل المساعدات المقدمة من قبلها لليمن، ارتفعت عام 2020 بنسبة 159٪ مقارنة بـ 2019.
وأوضحت أن المساعدات المقدمة شملت ايضا "سيارات إسعاف وأجهزة تصوير مقطعي وثلاجات اللقاحات ومواد غسيل الكلى ومعدات المستشفيات والمختبرات ومختلف الأدوية وحزم التغذية.
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