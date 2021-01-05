عقوبات أميركية جديدة على إيران في آخر أسابيع ترامب

ذكر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات جديدة مرتبطة بإيران، الثلاثاء، تستهدف قطاع الصلب.

ويأتي القرار مواصلا لتكثيف الضغط على طهران في الأسابيع الأخيرة من رئاسة دونالد ترامب. وقال الموقع إن واشنطن وضعت على القائمة السوداء أسماء أكثر من عشر كيانات وأحد الأفراد. وفرضت الولايات المتحدة عقوبات على 17 شركة وفرد واحد فيما يتعلق بصناعة المعادن الإيرانية، إذ يستخدم النظام الإيراني عائدات قطاع المعادن لتمويل أنشطة النظام المزعزعة للاستقرار في جميع أنحاء العالم. وقالت الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ستواصل تطبيق العقوبات بقوة فيما يتعلق بالنظام الإيراني وكل من يتهرب من العقوبات، وغيرهم ممن يمكنون النظام من تمويل وتنفيذ أجندته الخبيثة المتمثلة في القمع والإرهاب.

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