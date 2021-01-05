وزير الخارجية السعودى: الدول الأربع وافقت على استعادة العلاقات مع قطر 

جدة - نرمين السيد - قال وزير الخارجية السعودى الأمير فيصل بن فرحان، إن "بيان العلا أكد على ما يربط بين دولنا من علاقات راسخة ويدعوها لإعلاء مصالحها العليا"، مشيرا إلى أن الاتفاق يعيد العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين قطر والدول الأربع التى قاطعتها.





وتابع وزير الخارجية السعودى، اليوم الثلاثاء، بحسب "سبوتنيك": "الدول الأربع وافقت جميعا على استعادة العلاقات مع قطر بما فى ذلك الرحلات الجوية"، مضيفا: "يجب أن يكون لدول المنطقة موقفا واضحا ضد التهديدات الإيرانية والتدخل المستمر لطهران فى شؤون دول المنطقة". وقال فيصل بن فرحان: "هناك إرادة سياسية لضمان تنفيذ اتفاق القمة الخليجية فى السعودية"، مضيفا: "اتفاق المصالحة خطوة مهمة للاستقرار ونجاح دول الخليج ومصر والمنطقة بشكل عام وواثقون من أنه سيكون دائما".

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