كان في وداعه ولي العهد السعودي.. أمير قطر يغادر مدينة العُلا

غادر أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، والوفد المرافق له، مساء اليوم الثلاثاء، محافظة العلا السعودية، بعد المشاركة في القمة الخليجية الـ41 التي احتضنتها المملكة.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، كان في وداع تميم، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، عقد لقاء في قاعة مرايا بالعلا اليوم، مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

ومن جانبه، بعث أمير قطر تميم بن حمد ببرقيتين للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، لشكرهما على الحفاوة وحسن الاستقبال.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن تميم أشاد بالأجواء الأخوية التي سادت القمة الخليجية.

وقال تميم بن حمد أن نتائج الاجتماعات ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على الشعوب.