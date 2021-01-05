خلال 24 ساعة.. الإمارات تسجل 1967 إصابة جديدة بكورونا

سجلت الإمارات العربية المتحدة، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا جديدًا في عدد الإصابات والوفيات المسجلة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، عن تسجيل 1967 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، خلال الساعات الـ24 الماضية، وذلك بعد إجراء 153,645 فحصا جديدًا.

وأوضحت الصحة الإماراتية أن الحالات الجديدة من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك بلغ إجمالي عدد الإصابات المسجلة في البلاد 216,699 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة 3 مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 685 حالة.

وعن حالات التعافي، ذكرت الوزارة أنه تم شفاء 1866 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 193321 حالة.