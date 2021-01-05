إغلاق عدد من شوارع واشنطن تحسبًا لاحتجاجات محتملة بين أنصار ترامب وبايدن

أعلنت الشرطة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق عدد من شوارع العاصمة الأمريكية واشنطن، تحسبا للاحتجاجات المؤيدة للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، تزامنًا مع تصويت الكونجرس على فوز الديمقراطي، جو بايدن، بالانتخابات الأمريكية.
وقالت الشرطة الأمريكية عبر حسابها على موقع "تويتر" إنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 5 يناير 2021 وحتى الخميس 7 يناير 2021، من المتوقع أن تحدث العديد من التغييرات في مقاطعة كولومبيا بالتزامن مع المظاهرات.
وأشارت الشرطة الأمريكية إلى أنه سيتم الإعلان عن الشوارع الممنوع التوقف فيها الثلاثاء 5 يناير 2021 من الساعة 6:00 صباحا وحتى الساعة 11:59 من مساء الخميس 7 يناير 2021.
وأضافت أنه سيكون هناك قيود على وقوف السيارات وإغلاق محتمل للشوارع يجب على سائقي السيارات مراعاتها.
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