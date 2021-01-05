اجتماع بين ولي العهد السعودي وأمير قطر.. تفاصيل

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى في قاعة مرايا بالعلا اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وحسب الوكالة السعودية، حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

فيما حضر من الجانب القطري، وزير الخارجية محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، والشيخ سعود بن عبدالرحمن ال ثاني رئيس الديوان الأميري والشيخ خليفة بن حمد آل ثاني.

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تداولوا اليوم الثلاثاء، صورة لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، وهو يصطحب أمير قطر، تميم بن حمد، في سيارته لأخذه في جولة بمدينة العُلا التي استضافت القمة الخليجية.

واستقبل بن سلمان في وقت سابق من اليوم، تميم شخصيًا في المطار، بعد يوم من إعلان فتح الأجواء البرية والجوية والبحرية بين البلدين، كبادرة حسن نية للوصول إلى اتفاق مصالحة بين قطر ودول الخليج يرضي جميع الأطراف.

وكان وزير الخارجية الكويتي الشيخ أحمد ناصر أعلن، مساء أمس، التوصل إلى اتفاق لفتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية بين المملكة العربية السعودية وقطر.

وقال وزير الخارجية الكويتي إن أمير البلاد أجرى اتصالًا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة.

وأشار إلى أنه بناء على اقتراح أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد فقد تم الاتفاق على فتح الأجواء والحدود البرية والجوية والبحرية اعتبارًا من مساء أمس.