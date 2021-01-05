البيان الختامي للقمة العربية يوجه رسالة للرئيس الأمريكي الجديد

هنأ البيان الختامي لقمة العلا لمجلس التعاون الخليجي التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، الرئيس الامريكي المنتخب جو بايدن بالفوز بالانتخابات الرئاسية على حساب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب.
أكد البيان الختامي على تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر الإرهابية، مشيرا إلى أن "ما تم اليوم هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".
من جانبه قال وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان إن إدارة بايدن ستكون جادة في التعامل مع التهديدات الإيرانية.
وأكد أن جميع الإدارات الأميركية بما فيها إدارة بايدن دركة للخطر الإيراني.
وأضاف بن فرحان أنه من المهم جدا أن يكون لدول المنطقة موقف واضح من البرنامج النووي الإيراني، في حين أن هناك وعيًا لدى المجتمع الدولي لمعالجة الملف الإيراني.
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