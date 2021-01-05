إعلامي لبناني تعليقا على نجاح القمة الخليجية : كعادتها تقدّم السعودية دروسها مجانا للنهوض بالأمة العربية والإسلامية

أكد الإعلامي اللبناني طارق أبو زينب أن المصالحة الخليجية لها دلالات كبيرة من القادة الذين يفكرون في مستقبل شعوبهم.

جاءت تلك التصريحات بعد إعلان فتح الحدود بين السعودية وقطر، عشية انطلاق القمة الخليجية في مدينة العلا في المملكة العربية السعودية ومشاركه قادة دول مجلس التعاون الخليجي.

وذكر أبو زينب في تصريحات خاصة لـ دوت الخليج ان المملكة العربية السعودية كعادتها تقدّم دروسها مجانًا للنهوض بالأمة العربية والاسلامية وببذل جهود حثيثة لتوحيد الصف الخليجي والعربي ، لافتا الي ان مملكة الإنسانية تعمل بإخلاص على رأب الصدع والتضامن بين الاشقاء لتحقيق ما فيه خير للشعوب وبما يحقق الأمن والاستقرار .

كما وجه الإعلامي اللبناني التهنئة لـ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بما تحقق من إنجاز تاريخي في قمة العلا.

كما أثنى على دور القيادة المصرية ودعمها للقضايا العربية مثمنا الجهود التي بذلتها القيادة الكويتية لإنجاز المصالحة بين أعضاء مجلس التعاون الخليجي.

وشهدت مدينة العُلا- شمال غربي السعودية - اليوم انطلاق القمة الخليجية الـ 41 بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث ملفات عدة، على رأسها أطر التكامل والتنمية وتعزيز التعاون المشترك.

وتأتي القمة الحادية والأربعون مختلفة عن سابقاتها حيث تشهد مصالحة بين الفرقاء بعد مقاطعة دامت عدة سنوات بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين ومعهم مصر من جهة اخري نظرا للسياسات العدائية التي مارسها النظام القطري تجاه دول المنطقة ودعمه للارهاب وتدخله في شؤون الآخرين.

وكان مجلس التعاون أصدر بيانًا مساء الأحد الماضي، ذكر فيه: "تنعقد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس.