سياسي يمني: نجاح القمة الخليجية ضربة جديدة للحوثيين وإيران

أكد السياسي اليمني عبدالله الحميقاني ان المصالحه الخليجيه الخليجيه تعد ضربه إخرى للحوثيين والايرانيين على حدً سواء بعد ضربه تشكيل الحكومه اليمنيه حيث يعتمد كل ذلك على قدره التحالف لأستغلال الفرص و إصلاح البيت الخليجي.

وقال السياسي اليمني في تصريحات خاصة ل صدي البلد : وفي ظل المؤامرات والمخططات المعاديه للعرب والتي يتغذى المخططون لها على خلافاتنا وهي المدخل والباب الرئيسي الذين ينفذون منه وعليه أصبح لزامًا على الجميع ان يستشعر المسؤليه ‏كلنا دعاء للقاده الخليجيين بالتوفيق.

وأضاف : الصلح خير والجميع على درايه وعلم ان الأعداء تتربص بنا و المخططات التامريه لن تستثني احدآ منا جميعنا مستهدف من المحيط إلى الخليج.

وواصل : نتمنى ان لاينخدع البعض و يطمئن للاعداء فمن لايقف اليوم مع اخوانه في وجه المخطط التأمري اتمنى ان لا ياتي اليوم الذي يقال له لقد اُكلت يوم اكل الثور الأبيض و حينها لن ينفع ندم .

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وشهدت مدينة العُلا- شمال غربي السعودية - اليوم انطلاق القمة الخليجية الـ 41 بمشاركة قادة الدول الأعضاء، لبحث ملفات عدة، على رأسها أطر التكامل والتنمية وتعزيز التعاون المشترك.

وتأتي القمة الحادية والأربعون مختلفة عن سابقاتها حيث تشهد مصالحة بين الفرقاء بعد مقاطعة دامت عدة سنوات بين قطر من جهة والإمارات والسعودية والبحرين ومعهم مصر من جهة اخري نظرا للسياسات العدائية التي مارستها النظام القطري تجاه دول المنطقة ودعمه للارهاب وتدخله في شؤون الآخرين.

وكان مجلس التعاون قد أصدر بيانًا مساء الأحد الماضي، ذكر فيه: "تنعقد القمة الـ41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون في العُلا، بدعوة من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، ومشاركة قادة الدول الأعضاء في المجلس