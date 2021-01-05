أول تعليق من أمير قطر بعد إعلان عودة العلاقات مع الرباعي العريي

بعث أمير قطر تميم بن حمد ببرقيتين للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الامير محمد بن سلمان، لشكرهما على الحفاوة وحسن الاستقبال.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن تميم أشاد بالأجواء الأخوية التي سادت القمة الخليجية.

وقال تميم بن حمد أن نتائج الاجتماعات ستعزز مسيرة مجلس التعاون وتعود بالخير على الشعوب.

ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، التقى في قاعة مرايا بالعلا اليوم، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، وسبل تعزيز العمل الخليجي المشترك.

وحسب الوكالة السعودية، حضر اللقاء الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.

وكان وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان أعلن عودة العلاقات الكاملة بين الرباعي العربي وقطر.