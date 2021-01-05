السعودية تعلن عودة العلاقات الكاملة بين الرباعي العربي وقطر

أعلن وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان عودة العلاقات الكاملة بين الرباعي العربي وقطر.

وبحسب ما نقلته شبكة "الشرق" السعودية، قال إن قمة العلا الخليجية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، أعلنت المصالح العليا لمنظومة لتعاون الخليجي.

وأكد بن فرحان أن بيان العلا يدعو إلى توطيد العلاقات بين شعوب المنطقة، ودول المنطقة أكدت على اللحمة بين شعوبها ومواجهة الخطر الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن البيان أكد على تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر الإرهابية، مشيرا إلى أن "ما تم اليوم هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".

وأضاف أن الاتفاق سيدعم الموقف العربي الموحد وسيزيد من قوة دولنا على التنسيق.

وأشار إلى أنه من المهم جدا أن يكون لدول المنطقة موقف واضح من البرنامج النووي الإيراني، في حين أن هناك وعيًا لدى المجتمع الدولي لمعالجة الملف الإيراني.

وقال "ضمان تنفيذ اتفاق العلا هو الإرادة السياسية للقادة..ما شهدناه من حسن نوايا يجعلنا واثقين أن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات.. حسن نوايا يجعلنا واثقين أن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات".

واختتم كلمته بأن قمة العلا أعادت الأمور إلى مسارها الصحيح.