استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 38 شهر يناير

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محمد سياف - ابو ظبي - تشغل المواقع الإلكترونية المختلفة محاولات بحث الكثير من المواطنين السعوديين عن كيفية استعلام حساب المواطن برقم الهوية الدفعة 38 وذلك بعد القيام بالإعلان عن نتائج الأهلية لكافة المواطنين المستحقين للدعم والذين تم قبولهم للقيام بصرف مبالغ الدفعة الجديدة من حساب مواطن، حيث تم إتاحة خدمة الاستعلام عن نتائج الأهلية من خلال الموقع الرسمي للبرنامج وهو ما سوف نوضحه في السطور القليلة التالية.

استعلام حساب المواطن برقم الهوية

أتاح برنامج حساب مواطن إمكانية الاستعلام كافة المستفيدين من الدعم عن نتائج الأهلية للأشخاص المقبولة في صرف الدفعة 38 من حساب مواطن وذلك من خلال عمل الآتي:

الانتقال إلى الصفحة الرسمية الخاصة بـ حساب مواطن.

القيام بتسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم ثم كلمة المرور ورمز التحقق الموضح بالصورة.

الضغط على زر حسابي.

النقر بعد ذلك على كلمة أهلية.

سوف يتم ظهور صفحة تشير إلى نتيجة الشخص المسجل سواء مستحق أو غير مستحق.

في حالة ظهور ما يفيد عدم الاستحقاق يمكن القيام بالاعتراض على النتيجة من خلال النقر على أيقونة اعتراض.

ويتم قبول الاعتراض على النتائج أو على قيمة الدعم خلال ثلاثة أشهر بشر تقديم وثائق تثبت الاستقلالية مثل عقد ملكية السكن أو عقد إيجار موحد أو تقديم إثبات السكن في الجامعة أو المعهد.

موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38

يرغب الكثير من المستفيدين من دعم حساب مواطن عن موعد صرف الدفعة الجديدة، وأشار بعض المسئولين إلى أنه تم تحديد العاشر من شهر يناير الحالي والذي يوافق يوم الأحد لصرف الدفعة 38 من حساب المواطن ويجدر الإشارة إلى تحديد العاشر من كل شهر ميلادي موعد أساسي لصرف الدعم، بحيث يمكن أن يتأخر أو يتقدم صرف الدعم يوم في حالة موافقة هذا اليوم عطلة رسمية.