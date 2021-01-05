نظام رايات الكلية التقنية التسجيل الذاتي وطريقة عرض الجدول التدريبي وسجل الدرجات

نظام رايات الكلية التقنية 1442 التسجيل الذاتي للمتدربين وإضافة المقررات وطريقة عرض الجدول التدريبي وسجل الدرجات، نظام رايات هو أحد الأنظمة التعليمية الإلكترونية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، والذي أطلقته المؤسسة قبل نحو 4 سنوات لخدمة المتدربين من الكوادر الوطنية في المعاهد والكليات التقنية، وهو مصمم ليواكب أحدث التطورات العالمية في مجال التدريب المهني والتقني، لذا يعد هو أفضل مكان لزيادة الخبرات من خلال مناهج تدريبية متطورة ومنصة تعليمية خدمية متكاملة، وفي موضوعنا اليوم سوف نتحدث بالتفصيل عن نظام رايات الكلية التقنية وكيفية التسجيل فيه وشروط الانضمام للبرامج التدريبية، وكذلك سوف نتعرف معا على طرق إضافة المقررات وعرض الجدول التدريبي والاستعلام عن الدرجات للمتدربين في نظام رايات لخدمة المتدربين.

نظام رايات الكلية التقنية 1442 لخدمة المتدربين

تتواجد الكثير من الخدمات الإلكترونية عبر بوابة رايات الموحدة لخدمة المتدربين، حيث تنبثق منها بوابات خدمية متعددة مثل بوابة عرض الجدول التدريبي، بوابة الحضور والغياب، وبوابة التسجيل الذاتي وإضافة المُقررات وغيرها من الخدمات التي سوف نوضحها بالتفصيل، ومن المعروف أن المستوى الأول في نظام رايات الكلية التقنية لخدمة المتدربين لا يحتاج لإضافة مٌقررات، فإذا كنت قد قمت بتسجيل مستخدم جديد يمكنك الحصول على الجدول التدريبي الخاص بك من الكلية.

شروط التقديم في نظام رايات للمتدرب

تمنح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الفرصة لكافة كوادر الموارد البشرية الوطنية؛ للتقديم في نظام رايات الكلية التقنية والاستفادة من البرامج التدريبية المتطورة التي تم تصميمها لخدمة المتدربين، ولكن اشترطت المؤسسة عدد من المعايير التي يجب أن تتوافر في الشخص المتدرب وهي:

يجب أن يكون المتدرب مواطن سعودي الجنسية لا يقل عمره عن 10 سنوات. أن يكون لدى المتدرب هوية سارية الصلاحية، لا يعاني من أمراض ولا يزاول نشاط آخر يعيقه من الدورات التدريبية. ألّا يكون المدرب قد تم فصله في وقت سابق من أي هيئة تعليمية أو تدريبية. يجب لا يستطيع المتدرب التسجيل في دورتين مختلفتين في نفس الوقت.

كما يشترط للقبول في نظام رايات الكلية التقنية أن يكون لدى المتدرب إجادة للغة الإنجليزية في بعض البرامج، ويشترط أن يكون لديه مؤهل عالي أو أن يكون على الأقل حاصل على دبلوم في أحد المجالات الصحية التابعة للمعاهد الإدارية، كما يتم قبول الطلبة الحاصلين على دبلوم المعهد الوطني للتكنولوجيا.

نظام رايات التسجيل الذاتي وإضافة المُقررات

يتم التوجه إلى بوابة رايات الكلية التقنية لخدمة المتدربين، ثم يتم تسجيل الدخول عبر إدخال الرقم التدريبي في الخانة الأولى ورقم المرور في الثانية، وبعد ذلك يتم الضغط على خيار المتدربين ثم اختيار التسجيل الذاتي، يقوم الشخص المتقدم للتدريب بعد ذلك بالضغط على إعدادات التسجيل ثم تسجيل صف لاستعراض المقررات والاختيار من بينها، وفي الخطوة الأخيرة يتم تعبئة البيانات المطلوبة من المتدرب قبل أن يقوم بالضغط على تسجيل.

ولإضافة المقررات التدريبية في نظام رايات الكلية التقنية لخدمة المتدربين يتم إختيار الفصل الدراسي الذي أنت فيه بالتاريخ الهجري، ثم الدخول على بوابة إضافة المُقررات وسيتم توضيح على اليسار المُقررات التي قمت بتسجيلها وعلى اليمين التي لم تقم بتسجيلها، وعبر الضغط على الوحدات الموجودة على اليمين يتم ظهور المُقررات المُتاح لك التسجيل فيها، ولإضافة مُقرر يتم الضغط على عرض الشعب ثم إضافة المُقرر.

أما إذا رغبت في تغيير كلمة المرور الخاصة بالشخص المتدرب في نظام رايات الكلية التقنية، فيمكنك البحث في أسفل الموقع عن بوابة تغيير كلمة المرور والضغط عليها، ثم يتم إدخال الرقم التدريبي الخاص بك وإدخال رقم الهوية ثم إدخال رمز التحقق الموجود في الشاشة والضغط على موافق، ثم يتم إرسال رمز للتحقق على جوالك عليك إدخاله ، بعد ذلك يتم إدخال كلمة المرور الجديدة والتي يجب أن تتراوح بين ثمانية واثنا عشر حرفا، ثم يتم إعادة إدخالها مرة أُخرى وبهذه الكيفية تم تغيير كلمة المرور بنجاح.

عرض الجدول التدريبي رايات

يتم الدخول على بوابة رايات الكلية التقنية لخدمة المتدربين ويتم البحث في أسفل الشاشة عن خدمة عرض الجدول التدريبي، ثم يتم إدخال الرقم التدريبي الخاص بك وكذلك كلمة المرور والضغط على ( تسجيل الدخول )، وستلاحظ على الفور ظهور الجدول التدريبي الخاص بك، حيث تظهر في أعلى الشاشة أيام الأسبوع وفي الأسفل الجدول التدريبي ومواعيد المُقررات على اليمين، وفي الأماكن الفارغة هذا يعني أنه لا يوجد مواعيد للمحاضرات في تلك المواعيد، ولا يقل وقت المحاضرة عن ساعة و40 دقيقة كما ستلاحظ أن لكل شُعبة رقم مرجعي، بالإضافة إلى أن لكل مُقرر نوعه ومواعيد مُحاضراته والمُحاضر الخاص به وفترة تدريب خاصة.

نظام رايات الكلية التقنية بوابة الحضور والغياب

يمكن التعرف على أيام الحضور والغياب للشخص المتدرب في نظام رايات الكلية التقنية من خلال بوابة متابعة الحضور والغياب عبر الخطوات التالية:

يتم تسجيل الدخول عبر إدخال الرقم التدريبي في الخانة الأولى ورقم المرور في الثانية.

ستلاحظ ظهور بوابة الحضور والغياب والمُقررات التي قمت بتسجيلها كذلك.

لمعرفة عدد الغيابات الموجودة في كل مُقرر عليك الضغط على اسم المُقرر وسيتم ظهور استبيان بجميع المعلومات عن الحضور والغياب في هذا المُقرر.

تظهر أيضا عدد المُحاضرات المُسجلة لديك والتي قمت بحضورها وعدد مُحاضرات الغياب وعدد المُحاضرات الملغية والتي قام المُحاضر بإلغائها.

يمكنك حساب نسبة الغياب بالطريقة التالية 100 / عدد أسابيع التدريب / مجموع الساعات الأسبوعية x عدد المحاضرات الأسبوعية x عدد الساعات.

الاستعلام عن النتائج وعرض سجل درجات الفصل الحالي

من خلال نظام رايات الكلية التقنية يتم الضغط على عرض سجل درجات الفصل الحالي، ثم يتم إدخال الرقم التدريبي الخاص بك وكذلك كلمة المرور والضغط على ( تسجيل الدخول )، ثم يتم اتباع الخطوات التالية:

يتم الضغط على اختر إحدى الفصول الدراسية واختيارها ثم الضغط على إختيار مرحلة المُقرر، وسيتم ظهور جميع المُقررات الخاصة بك. عند الضغط على اسم المُقرر سيتم فتح جميع تفاصيل المُقرر، ومنها درجات الاختبارات 60 درجة على الاختبارات الشهرية والواجبات، و40 درجة على الاختبار النهائي. يمكنك معرفة التقدير الخاص بكل مادة، ولحساب المُعد الفصلي أي ما يُعرف بنقاط المُقرر = مُعدل المُقرر x ساعات المُقرر، أما المُعدل الفصلي = مجموع النقاط / مجموع الساعات.

بذلك نكون قد انتهينا من توضيح كافة تفاصيل نظام رايات الكلية التقنية لخدمة المتدربين من الكوادر الوطنية السعودية، حيث أوضحنا شروط التسجيل في نظام رايات وطريقة التسجيل الذاتي وإضافة المقررات التدريبية، كما تعرفنا سوياً على أهم وأبرز الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر بوابة رايات لخدمة المتدربين، ومنها على سبيل المثال خدمات عرض الجدول التدريبي ومعرفة أيام الحضور والغياب، بالاضافة إلى طريقة الاستعلام عن النتائج ومعرفة الدرجات للمتدرب في نظام رايات الكلية التقنية.