تمويل شخصي بدون كفيل يبدأ من 10.000 حتى 300 ألف ريال وموافقة فورية

تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل راتب يتوفر في عدة بنوك في المملكة العربية السعودية والتي يهتم بها الكثير من الأفراد، من يبحثون عن تمويلات ميسرة بتسهيلات فورية، مع الأمان والدفع الميسر على المدى البعيد، شركة النايفات تقوم بتمويل الأفراد والذي يعد أحد منتجاتها الناجحة في الترويج، حيث توفر كل المميزات التي يحتاج إليها الأفراد، ما أنها معتمدة من مؤسسة النقد العربي السعودي، في خطوات بسيطة احصل على تمويل 300 ألف ريال بدون كفيل.

هناك عدة تمويلات مقدمة من شركة النايفات تفيد العميل في تحقيق ما يريد بدون قلق أو مخاوف في المستقبل، لتوفيرها الأقساط الميسرة والتي تناسب دخل العميل، وهنا تشترط النايفات للحصول على القرض الشخصي في أسرع وقت أن يكون العمر لا يقل عن 20 عاما، كما أنها اشتركت أن لا يزيد عن 60 عاماً، لتمويل السيارة أو التمويل الشخصي أي كان منهم، كما يجب أن يكون المتقدم لطلب التمويل يعمل في أحدى الجهات الحكومية، أو تابع لأحدى الشركات المعتمدة للنايفات، لا يقل الراتب للموظف الحكومي عن 5000 ريال، والراتب للموظف الخاص لا يقل عن 7000 ريال، ما أنا اشترطت أنه يجب أثبات العمل للموظف بالجهة الحكومية لفترة 3 أشهر سابقة قبل طلب التمويل، وللموظف بالجهة الخاصة 6 أشهر سابقة للتمويل، تقديم تقرير بأخر 6 أشهر من الحساب البنكي.

يبدأ التمويل من 10.000 ريال وحتى 300.000 ريال بدون كفيل وبدون تحويل راتب، كما يوفر شركة النايفات إمكانية تجديد التمويل بتسهيلات وفترة سداد جديدة، وفق بعض الضوابط التي تقررها الشركة، وفترة التمويل الأول تستمر لمدة 5 سنوات بتسهيلات ميسرة ومرنة مقدمة من شركة النايفات وهامش ربح تنافسي لراحة العملاء والحصول على التمويل فوري.

تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

هناك أيضا تمويل الشركات يبدأ من 200.000 ريال ويصل إلى 15.000000 مليون ريال ومن يقدم على طلب تمويل الشركات يجب أن يكون لديه شركة قد مر على تأسيسها سنتان والهدف هو زيادة التوسع الاقتصادي بهدف خدمة الوطن والمواطنين، ويقدم صورة بطاقة الأحوال لصاحب الشركة وتقديم المستندات والأوراق لأخر ثلاثة أشهر من ميزانية الشركة.

تمويل للمتقاعدين 500 ألف ريال

الجدير بالذكر أن هناك عدة بنوك تقدم تمويل شخصي وتمويل للمتقاعدين وتمويل للقادمين من الخارج، وتمويل للمقيمين، بنك سامبا يوفر عدة تمويلات تناسب كل المواطنين من بينها تمويل للمتقاعدين 500 ألف ريال ولكن اشترط عدة شروط للحصول على هذا التمويل بدون كفيل وفترة السداد تصل إلى 5 سنوات ولكي تحصل على التمويل تقدم إلكترونيا من خلال موقع سامبا الإلكتروني وطلب تمويل للمتقاعدين واحصل على المبلغ بتسهيلات مرنة وعلى فترة سداد طويلة.