موعد صرف حساب المواطن الدفعة 38 لشهر يناير لعام 1442

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن لعام 1442، في الفترة الحالية يَبْحث الكثيرون من مُواطني المملكة العربية السعودية عن موعد صرف الدورة 38 من حساب المواطن، فلقد أصبح دعم حساب المواطن من أولويات الكثيرُ من مواطنين المملكة لأن البرنامج يُقدم الدعم المالي للعديد من الأسر ذوي الدخل المنخفض والمتوسط حتى يتمكنوا من مواجهة أعباء المعيشة كما يساهم برنامج حساب المواطن في تقليل معدل خط الفقر في البلاد، ومن الجدير ذكره هو أن يتم صرف دفعات حساب المواطن بصورة شهرية وموعد ثابت بشرط ألا يتعارض مع موعد إجازة رسمية.

برنامج حساب المواطن

هو برنامج حكومي سعودي أُنشاءَ منذ عام 2017 هدفه تقديم الدعم المالي لتخفيف معاناة الحياة وتعويض المواطنين عن أيٍ من الأضرار التي تُلحقهم بسبب التوسعات الاقتصادية الضخمة التي تسعى إليها المملكة، وتعتبر مدينة الرياض هي المقر الرئيسي للبرنامج، ويقوم البرنامج بصفة مستمرة بإرسال الرسائل للمستحقين بصفة دورية بهدف التحديث التأكد من صحة بياناتهم المصرفية، وما ينبغي ذكره هو أن منذ عام 2019 قد خصصَ البرنامج حساب المواطن تطبيقاً للهواتف والأجهزة الذكية حتى يَسهل على المستفيدين من البرنامج الإطلاع على كافة بياناتهم ولهم الأحقية في تعديلها كما يمكنهم معرفة كل مايُخص الدفعات المالية.

موعد صرف الدفعة الجديدة من حساب المواطن لشهر يناير لعام 1442

ومن المعروف أن في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي يتم صرف دفعة من دفعات برنامج حساب المواطن بشرط ألا يتوافق هذا اليوم بموعد عطلة رسمية كما ذُكرا وفي هذه الحالة يتم تقديم أو تأخير موعد صرف الدفعة بيوم واحد، وسوف يتم صرف الدفعة 38 من برنامج حساب المواطن للشهر الجاري يوم الأحد المُقبل.

زيارة الموقع الرسمي الإلكتروني لبرنامج حساب المواطن

اختيار الخدمات الإلكترونية

تعبئة رقم الهوية الخاص بالمستحق

تعبئة رمز التحقق

الضغط على أيقونة استعلام

يظهر له كافة تفاصيل الدفعة.

المرأة المُطلقة والتي تعول أبناء

الأرملة السعودية وليس لها أي دخل شهري

الأفراد ذوي الإعاقة البدانية ولم يحصلوا على وظيفة

الأفراد التي أعمارهم 35 فما فوق ولم يكونوا على قيد العمل.

أن يكون عُمر المستحق 35 فما فوق

أن تكون جنسية المستفيد سَعُودية

يشترط عدم حصوله على أي خدمه أو برنامج دعمي أخر

يلزم عدم إمتلاك المستحقون أي من السجلات التجارية

أن يكون راتب المستفيد لا يزيد عن ألف ريال سعودي.

كيفية الاستعلام عن حساب مواطن برقم الهوية؟الأفراد المستحقة للاستفادة من حساب المواطنشروط الحصول على دعم برنامج حساب المواطنأعلان البرنامج عن نتائج أهلية حساب مواطن

منذ الساعات القليلة الماضية أعلن مصدر مسئول عن برنامج حساب المواطن من خلال موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن صدور نتائج الأهلية للدورة 38 للمستحقين بدعم البرنامج ويمكن للجميع بالدخول على الرابط الخاص بحساب مواطن للاستطلاع على نتيجة الأهلية وهذا تعتبر خدمة مقدمة من البرنامج للمستفيدين حتى يتمكنوا من معرفة كل ما يخص البرنامج بشكل سهل وسَلس، كما اشترط البرنامج على مستحقينه بضرورة تحديث البيانات الخاصة بهم، كما أعلن المصدر على عدم نية البرنامج في استقبال دفعات جديدة حتى الأن.

رقم الشكاوى الخاص ببرنامج حساب المواطن الجديد لعام 1442

قامت المصادر المختصة بحساب المواطن بتوفير رقم خاص لتلقي الشكاوى والاستفسارات من قبل المواطنين وهذا بهدف سهولة التواصل مع المستفيدين بالبرنامج، ويعتبر رقم 19912 هو رقم الدعم الفني لبرنامج حساب المواطن، ويكون خدمة عملاء الدعم الفني للبرنامج في الخدمة على مدار اليوم الكامل، حيثُ يكون مواعيد العمل التابعة لهم من يوم الأحد حتى يوم الخميس من الساعة 8.30 صباحاً حتى الساعة 10 مساءً بتوقيت مكة المكرمة ويومي السبت والجمعة من الساعة 1 بعد الظهر حتى الساعة 11 مساءً.

والجدير بالذكر هو أن الفائدة الكبرى من الاستعلام عن دفعات حساب المواطن الإلكترونية هو تفاديًّا التكدسات والازدحام وتحقيق التباعد الإجتماعي التي قد تعرض الكثيرُ من المواطنين إلى خطر تفشي الفيروس كورونا، ومن ناحية أخرى تحقيق الرؤية المستقبلية التي دائما تريد المملكة تطبيقها في كافة مجالاتها التعامُلية في مختلف مجالات الحياة