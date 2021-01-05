5 دول جديدة تنضم لمجلس الأمن
انضمت الهند والمكسيك والنروج وإيرلندا وكينيا، رسمياً إلى مجلس الأمن الدولي، وشاركت الدول الخمسة في الاجتماع الأول لها، والذي ترأسته تونس بصفتها الرئيس الحالي للمجلس.
وتشغل الدول الجديدة مقاعد غير دائمة في المجلس المؤلف من 15 عضواً لمدة عامين. وتتمتع الدول دائمة العضوية وهى الولايات المتحدة، وروسيا، والصين، وفرنسا، وبريطانيا، بحق النقض "فيتو".
وتم استخدام "فيتو" من قبل كل الأعضاء الدائمين، 10 مرات أو أقل منذ العام 1990 إلى 2000، وتم استخدامه في 31 مناسبة خلال الفترة من 2010 إلى 2019، و5 مرات في 2020، بحسب ما أحصت "إس سي بروسيدير"، الوسيلة الإخبارية المتخصصة.
وينشط مجلس الأمن في العديد من مناطق النزاعات والأزمات بجميع أنحاء العالم، من خلال أكثر من 12 عملية لحفظ السلام، وبمشاركة نحو 100 ألف جندي من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
ويتزايد الاستقطاب في الهيئة الأممية المكلفة بالحفاظ على السلم والأمن العالميين، فيما تكبر الانقسامات داخل أروقة المجلس خلال السنوات الأخيرة، مع اتباع الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترمب نهجاً دبلوماسياً أحادياً.
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