أخبار اليمن : 282 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعة

282 خرقاً للهدنة الأممية بالحديدة خلال 24 ساعةأفاد مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، بارتكاب قوى العدوان 282 خرقاً لوقف إطلاق النار في محافظة الحديدة، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وأوضح المصدر أن من بين الخروقات غارتين لطيران تجسسي على الفازة والدريهمي وتحليق طائرة حربية في أجواء حيس و29 طائرة تجسسية في أجواء كيلو16 وحيس والفازة والجبلية والدريهمي.

وأشار المصدر إلى أن الخروقات شملت أيضاً استحداث تحصينات قتالية في الجبلية والتحيتا وغارة لطيران حربي على الصليف، و44 خرقًا بقصف مدفعي و203 خروق بالأعيرة النارية المختلفة.