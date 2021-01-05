العضايلة يؤدى اليمين القانونية أمام العاهل الأردنى سفيرا لدى مصر

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جدة - نرمين السيد - ونشر الديوان الملكى عبر حسابه الرسمى على "تويتر"، صورًا لأداء اليمين معلقًا: "أمجد العضايلة يؤدى اليمين القانونية أمام جلالة الملك عبدالله الثانى بتعيينه سفيرًا فوق العادة، ومفوضًا للمملكة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبًا دائمًا لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية فى القاهرة".
وبحسب "روسيا اليوم"، حضر مراسم أداء اليمين رئيس الديوان الملكى الهاشمى يوسف حسن العيساوى، ونائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدى.
وولد العضايلة، فى مدينة الكرك جنوبى البلاد عام 1962، وشغل منصب وزير دولة لشؤون الإعلام فى حكومة عمر الرزاز، واستمر فيه حتى أكتوبر الماضى.
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