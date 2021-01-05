بريطانيا تسجل أعلى حصيلة فى إصابات كورونا منذ بدء انتشار الوباء

جدة - نرمين السيد - كما كشفت الإحصاءات الرسمية عن تسجيل 830 وفاة لأشخاص تعرضوا للإصابة بالمرض خلال الأيام الـ 28 الماضية. ويأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الحكومة البريطانية بدء تطبيق الحظر الشامل فى انجلترا ابتداء من يوم غد الأربعاء، من أجل السيطرة على إنتشار المرض، فيما تشهد باقى المقاطعات البريطانية إجراءات مماثلة بعضها منذ نهاية الشهر الماضى.

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