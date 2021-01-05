صفحة جديدة .. أول تعليق لـ وزير الخارجية القطري على عودة العلاقات مع الرباعي العربي

أكد وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، أن اليوم تنطوي صفحة الخلاف بعد القمة الخليجية في السعودية، وإعلان اتفاق المصالحة مع الدوحة.

ونشر عبد الرحمن صورة من القمة الخليجية التي احتضنتها مدينة العلا على حسابه بموقع "تويتر"، وعلق قائلًا: "تنطوي اليوم صفحة الخلاف بروح من المسؤولية والسعي لفتح صفحة جديدة ترسخ معاني التضامن والتعاون لما فيه خير الشعوب الخليجية ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لدولة الكويت الشقيقة على جهودها الكبيرة في رأب الصدع ولمّ الشمل الخليجي".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن عودة العلاقات الكاملة بين الرباعي العربي وقطر.

وبحسب ما نقلته شبكة "الشرق" السعودية، قال إن قمة العلا الخليجية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، أعلنت المصالح العليا لمنظومة لتعاون الخليجي.

وأكد بن فرحان أن بيان العلا يدعو إلى توطيد العلاقات بين شعوب المنطقة، ودول المنطقة أكدت على اللحمة بين شعوبها ومواجهة الخطر الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن البيان أكد على تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر الإرهابية، مشيرا إلى أن "ما تم اليوم هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".

وأضاف أن الاتفاق سيدعم الموقف العربي الموحد وسيزيد من قوة دولنا على التنسيق.

وأشار إلى أنه من المهم جدا أن يكون لدول المنطقة موقف واضح من البرنامج النووي الإيراني، في حين أن هناك وعيًا لدى المجتمع الدولي لمعالجة الملف الإيراني.

وقال "ضمان تنفيذ اتفاق العلا هو الإرادة السياسية للقادة..ما شهدناه من حسن نوايا يجعلنا واثقين أن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات.. حسن نوايا يجعلنا واثقين أن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات".