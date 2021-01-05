وزير الخارجية الأمريكي: من حق دول الخليج الدفاع عن نفسها ضد إيران

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم الثلاثاء، أن هناك جهودا من جانب إيران وروسيا والصين وكوريا الشمالية، لشن هجمات إلكترونية تستهدف المؤسسات الأمريكية.
وقال بومبيو في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، إن هناك إيرانيين من مؤسسات غير حكومية يحاولون الولوج إلى داخل الأنظمة الأمريكية، مشيرًا إلى أن وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية ووكالة المخابرات الأمريكية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، يواجهون تحديًا قائمًا لحماية الأنظمة الأمريكية من القرصنة الإلكترونية.
وأشار بومبيو إلى أن السياسة التي تنتهجها الولايات المتحدة تضع إيران تحت ضغط، موضحًا أن دول الخليج وإسرائيل لديهم الحق في الدفاع عن أنفسهم ضد العدوان الإيراني.
وأوضح بومبيو أن التعاون الأمني مع الإمارات شهد تطورًا كبيرًا، ولذلك تسعى واشنطن إلى منح أبوظبي معدات متطورة لأغراض دفاعية.
وكانت وزارة الخزانة الأمريكية، أعلنت في وقت سابق من اليوم، فرض عقوبات جديدة على إيران تستهدف قطاع الصلب.
وبحسب وكالة "رويترز" للأنباء، فإن العقوبات تأتي في إطار الاستمرار في الضغط على إيران في آخر أيام الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، في البيت الأبيض.
وكانت أمريكا وضعت العشرات من المؤسسات والشخصيات الإيرانية على القائمة السوداء، بسبب برنامج إيران النووي وزعزعة الاستقرار في المنطقة.
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