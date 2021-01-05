الإمارات: حضور مصر في اتفاق المصالحة مع قطر يحمل رسائل مهمة

أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، أن الحضور المصري في القمة الخليجية يحمل رسائل مهمة، لافتا إلى أن التزام القاهرة ببيان التضامن يؤكد وجود رغبة حقيقية لإنهاء الأزمة مع قطر.

ووفقًا لشبكة "العربية"، قال قرقاش إن هناك تفاؤلا كبيرا جدا مما جاء في البيان الختامي لقمة العلا، بشأن التضامن العربي.

وأشار قرقاش إلى أن هناك حاجة لإعادة بناء الثقة لإقامة علاقات شفافة وقوية بين دول الخليج، مؤكدا أن هذه فرصة حقيقية يجب البناء عليها.

وأوضح أن أمن الإمارات هو جزء من أمن المحيط العربي، مستطردا: "نحن في نفس القارب ونواجه التحديات نفسها".

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أعلن عودة العلاقات الكاملة بين الرباعي العربي وقطر.

وبحسب ما نقلته شبكة "الشرق" السعودية، قال إن قمة العلا الخليجية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، أعلنت المصالح العليا لمنظومة لتعاون الخليجي.

وأكد بن فرحان أن بيان العلا يدعو إلى توطيد العلاقات بين شعوب المنطقة، ودول المنطقة أكدت على اللحمة بين شعوبها ومواجهة الخطر الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن البيان أكد على تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر الإرهابية، مشيرا إلى أن "ما تم اليوم هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".

وأضاف أن الاتفاق سيدعم الموقف العربي الموحد وسيزيد من قوة دولنا على التنسيق.

وأشار إلى أنه من المهم جدا أن يكون لدول المنطقة موقف واضح من البرنامج النووي الإيراني، في حين أن هناك وعيًا لدى المجتمع الدولي لمعالجة الملف الإيراني.

وقال "ضمان تنفيذ اتفاق العلا هو الإرادة السياسية للقادة..ما شهدناه من حسن نوايا يجعلنا واثقين أن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات.. حسن نوايا يجعلنا واثقين أن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات".

واختتم كلمته بأن قمة العلا أعادت الأمور إلى مسارها الصحيح.