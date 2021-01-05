عاجل.. 31 نائبا بمجلس الأمة يطالبون باستجواب رئيس الوزراء الكويتي

أعلن 31 نائبًا في البرلمان الكويتي، اليوم الثلاثاء، تأييدهم للاستجواب الذي قدمه كل من النواب ثامر السويط وخالد العتيبي وبدر الداهوم، رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد.

وقال النائب في البرلمان الكويتي، ثامر السويط: "للتو تقدمنا باستجواب لرئيس الحكومة صباح الخالد بمشاركة الزميلين خالد العتيبي و بدر الداهوم، يضعه على المنصة ‏ليدفع ثمن تفريطه بحقوق الأمة ‏وتغليبه مصلحة فرد على مصلحة شعب".

وأفادت صحيفة "القبس" الكويتية بإعلان 31 نائبًا تأييدهم لاستجواب رئيس الحكومة، ومن بين أولئك النواب، محمد المطير، وعبد الكريم الكندري، وصالح المطيري، وفارس العتيبي، ومرزوق الخليفة.