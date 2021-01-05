نصيحة هامة من الصحة العالمية بشأن فترات تناول جرعات لقاح كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، أن المرضى المصابين بفيروس كورونا يجب أن يتناولوا جرعتين من لقاح "فايزر-بيونتيك" المضاد لكورونا خلال فترة تتراوح بين 21 و 28 يومًا.

وقال رئيس فريق الخبراء الاستراتيجي المعني بالمناعة في المنظمة، أليخاندرو كرافيوتو: "لقد تناقشنا في هذا الأمر وتوصلنا إلى التوصية الآتية: جرعتان من اللقاح خلال فترة من 21 و 28 يومًا"، وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وأوصى كرافيوتو بعدم تطعيم المسافرين إلا إذا كانوا في حالة شديدة المرض.

وكانت الصحة العالمية، بعثت برسالة طمأنينة إلى العالم أجمع، قبل يومين في الوقت الذي يعيش فيه تفشي الموج الثانية من الفيروس، والتي تجتاح معظم أنحاء العالم.