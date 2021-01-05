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عمر شويل - جدة رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار لشهر يناير 2021 ومواعيد الصرف الجديدة، التي يبحث عنه الكثير من الأسر الفقرة المستفيدة من المنحة القطرية في قطاع غزة، حيث بدأت الحكومة القطرية في صرف الإعانات المالية للمواطنين والأسر الفلسطينية منذ عام اكثر ما عامين حيث تقدر هذه المنحة بمائة دولار شهريا لكل الأسر محدودة الدخل، لذا نقدم لكم عبر موقعكم ثقفني الرابط وخطوات الاستعلام عن المنحة وكيفية التسجيل في المنحة القطرية.

رابط الاستعلام عن المنحة القطرية 100 دولار

حيث تقوم وزارة التكنولوجيا والاتصالات بالتعاون مع وزرة التنمية الاجتماعية بتفعيل رابط فحص المنحة القطرية لصرف ال 100 دولار لكل الأسر الفقيرة الموجودة بقطاع غزة، ولا سيما في هذه الآونة الأخيرة التي انتشر فيه الوباء العالمي فيروس كورونا بشدة في كل أنحاء العالم، والذي يجعل من أهمية الحصول علي المنح المالية التي تساعد بشكل كبير في الأمور المعيشية، حيث يتجاوز عدد الأسر الفقيرة المستفيدة من منحة 100 دولار اكثر من مائة ألف أسرة فلسطينية، حيث يتمكن المواطنين الاستعلام من خلال الرابط التالي (http://query.gov.ps/index.php/c_new) والمتوقع أن يتم تفعيله خلال ساعات.

طريقة الاستعلام هن المنحة القطرية لشهر يناير 2021

تعد الإعانة المالية التي تقدمها الحكومة القطرية إلي أبناء الشعب الفلسطيني من الأمور التي ينتظرها الكثيرون في قطاع غزة بشكل خاصة، لذا يتساءل الكثيرون عن ألية وموعد صرف أعانة المنحة القطرية 100 دولار، لذا يمكنكم التعرف علي خطوات الاستعلام عن صرف منحة 100 دولار لشهر يناير من خلال اتباع الخطوات التالية:

الدخول علي رابط المنحة القطرية 100 دولار. تسجيل اسم المستخدم وكلمة المرور. تسجيل الرقم السري. تسجيل رقم الهوية أو البطاقة الشخصية للمستفيد. مراجعة كافة البيانات السابق تسجيلها جيدا. الضغط علي كلمة استعلام.

طريقة التسجيل في المنحة القطرية 100 دولار

يتمكن جميع الأسر الفقيرة في قطاع غزة التسجيل في المنحة المقدمة من الحكومة القطرية من خلال الدخول إلى رابط المنحة القطرية ثم تسجيل البيانات المطلوبة والتي تحتوي على الاسم ورقم الهوية والعنوان بالإضافة إلى بعض البيانات الأخري مثل رقم الجوال، بعد الانتهاء من إضافة جميع البيانات الموجودة في الاستمارة تتم المراجعة من قبل المختصين والتأكيد من احقيتك في الحصول علي المنحة القطرية مائة دولا من عدم.

وننوه للقراء الأعزاء في حالة وجود أي مشاكل في رابط التسجيل اكتبه في التعليقات.