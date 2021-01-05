معلومات هامة عن النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية

النسخة الإلكترونية من الهوية الوطنية، أطلقت وزارة الداخلية ممثلة بالأحوال المدنية نسخة إلكترونية من الهوية الوطنية في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت مسمى “الهوية الرقمية” بالتعاون مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي ممثلة بمركز المعلومات الوطني، كما وأوضح المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد الجاسر أن الهوية الرقمية ستسهل عملية التحقق من هوية حامليها من المواطنين في حال عدم حملهم للبطاقة، وإليكم التفاصيل في هذا المقال.

من خلال تمكين المستفيد من استعراض بيانات الهوية بصورة الكترونية عبر تطبيق “أبشر أفراد” متضمنة رمز الاستجابة السريع (QR Code)، مع إمكانية تنزيل نسخة منها على جوالك أو حاسبوك للاستفادة منها بدون استخدام الإنترنت، كما وضحت الأحوال المدنية أنه لا صحة لما يتم تداوله من أخبار حول تدشين هوية وطنية جديدة، وتم نفي عبر حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” لاصحة لما يتم تداوله حول بطاقة الهوية الوطنية جديدة، ونأمل من الجميع أخذ المعلومة من مصادرها الرسمية حرصًا على عدم ترويج الإشاعات، وكانت مواقع قد ذكرت أن الأحوال المدنية تدشن الهوية الوطنية الجديدة والتي ستكون بطاقة واحدة حيث تغني عن كرت العائلة وجواز السفر ورخصة قيادة مصنوعة من مواد صعبة التلف أو التزوير.

معلومات تهمك معرفتها حول تطبيق أبشر أفراد

أبشر أفراد، هو نظام إلكتروني أطلقته وزارة الداخلية السعودية يتيح للمواطنين السعوديين والمقيمين إجراء المعاملات الخاصة بهم دون الحاجة إلى مراجعة الإدارات ويربط بين جميع القطاعات الحكومية إلكترونيًا، ويخدم هذا التطبيق 16 مليون مشترك ويقدم أكثر من 200 خدمة إلكترونية ويقدم الخدمات مجانًا على مدار 24 ساعة.

ويقدم هذا التطبيق عدة خدمات بالتعاون مع ديوان وزارة العدل منها: الاستعلام العام عن رصيد مدفوعات الخدمات المتبقي، الاستعلام عن التعاميم، الاستعلام العام عن المعاملات، الجوازات، خدمات التأشيرات، تجديد الإقامة، إصدار الإقامة، تصاريح السفر للتابعين، إصدار وتجديد الجوازات، تمديد تأشيرة زيارة، نقل الخدمات، تعديلات المهنة، خدمات للتابعين، معلومات سجل السفر، معلومات العنوان، المعلومات الشخصية، الاستعلام العام عن البصمة، الاستعلام العام عن أحقية القيام بالحج، الاستعلام العام عن صلاحية التأمين الصحي للمقيمين فقط، الاستعلام العام عن حالة تأشيرة خروج وعودة، الاستعلام عن وصول العمالة، الاستعلام عن صلاحية الإقامة، المرور عدل خدمة المركبات، إضافة مستخدم لمركبة، تجديد استمارة المركبة، تجديد رخصة القيادة، إلغاء مستخدم لمركبة، معلومات رخصة القيادة، الاستعلام عن المخالفات المرورية، الاستعلام العام عن صلاحية، التأمين على المركبات، الأحوال المدنية.