طريقة تجديد استمارة السيارة من خلال بنك الراجحي، أصبح يمكن تجديد استمارة السيارة من خلال بنك الراجحي سهل ويسر علي المواطن السعودى، حتى لا يشكل عبًأ علي كاهل المواطن السعودى بعد الآن. وذلك بعد اتباع بعض الخطوات السهولة والتى يجب توافرها حتي يتم تجديد استمارة السيارة.

خطوات تجديد استمارة السيارة من خلال بنك الراجحي

أعلن حساب بنك الراجحي من خلال تغريدة له عليى موقع التواصل الاجتماعي تويتر بإنه يمكن للمواطن السعودى تجديد استمارة السيارة من خلال البنك من خلال خطوات سهلة وبسيطة، كما أعلن حساب البنك علي تويتر أيضا أن يمكن أن يتم تجديد استمارة السيارة حتي وإن كان هناك مخالفات مرورية. كما أعلن البنك الخطوات التى يجب أن تتبع في الة تجديد استمارة السيارة وهى كالآتي:

أولًا أن يسدد المالك رسوم التجديد وذلك برقم الهوية والرقم التسلسلي للمركبة.

ثانيًا يجب أن يكون العميل هو المالك والمستخدم الفعلي للسيارة التى يراد تجديد استمارتها.

ثالثًا أن يكون مالك السيارة قام عمل الفحص الدرى للسيارة التي يتم تجديد استمارتها.

رابعًا وأخيرًا يقوم المالك والعميل بتقديم رقم الهوية ورقم الهاتف الجوال وأيضا رق اللوحة الخاصة بالسيارة حروف وأرقام، ومن ثم يتم إنهاء عملية تجديد استمارة السيارة.

شروط تجديد استمارة السيارة

يجب أن يتوافر بعض الشروط العامة حتي يتم تجديد استمارة السيارة عامة، سواء كان مالك السيارة سيجددها من خلال بنك الراجحي أو من خلال أى جهة آخري، وتلك الشروط أعلنتها إدارة المرور حتي يتم الموافقة علي تجديد استمارة السيارة وهى كالآتي:

أولًا أن يكون تأمين السيارة ساري الصلاحية.

ثانيًا أن يقوم مالك السيارة بعمل الفحص الدوري الخاص بالسيارة وأن يكون الفحص الدوري ساري الصلاحية أيضا.

ثالثًا أن يسدد مالك السيارة رسوم تجديد الاستمارة، وأن يسدد أيضا رسوم التأخير في حالة التأخير عن التجديد، أعلنت إدارة المرور أن رسوم التأخير هى مئة ريال عن كل سنة تأخير.

رابعًا أن يتم تسديد كل المخالفات المرورية المسجلة علي السيارة.

وبعد ذلك يصبح مالك السيارة علي استعداد لتجديد استمارة السيارة.