للراغبين في الالتحاق بجامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد هذه كافة الشروط المطلوبة

مستندات الالتحاق بجامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد، جامعة الملك فيصل في السعودية من أهم وأفضل جامعات المملكة العربية السعودية، ويرغب العديد من الطلاب بالالتحاق بالجامعة بمجرد الانتهاء من اختبارات الثانوية العامة، لذلك نقدم جميع رسوم وشروط الالتحاق بجامعة الملك فيصل.

جامعة الملك فيصل

تعتبر الجامعة من جامعات السعودية العريقة التي تم تأسيسها منذ مدة طويلة منذ عام 1975 ميلاديًا، مما يجعلها من الجامعات ذات الخبرة الطويلة في التعامل مع الطلاب واختيار أنسب الطرق للدراسة في جميع التخصصات الموجودة بها، مثل تقنية التعليم عن بعد المتبعة في الفترة الحالية، كما أنها من الجامعات الحكومية السعودية وتتواجد في مدينة الاحساء.

الشروط المطلوبة للتقديم بجامعة الملك فيصل

يجب توافر الشروط التالية في متقدمين جامعة الملك فيصل:

الجنسية السعودية. حصول الطالب على شهادة الثانوية أو ما يعادلها. معدل الطالب في الثانوية لا يقل عن 70٪. عدم التحاق المتقدم المسبق بجامعة الملك فيصل. عدم قبول الطالب في جامعات أخرى. قدرة المتقدم على التعامل مع الحاسوب.

طريقة التسجيل بجامعة الملك فيصل

للطلاب الراغبين بالالتحاق بجامعة الملك فيصل يتم اتباع خطوات التسجيل التالية:

التوجه لموقع جامعة فيصل الإلكتروني.

من الخيارات الموجودة بالجانب في الصفحة الرئيسية يتم اختيار العمادات.

ومن ثم يتم الضغط على تبويب قائمة التعليم الإلكتروني، ومن ثم تسجيل المقررات.

بعد ذلك يتم الضغط على دخول.

يتم الانتهاء من خطوة تسجيل الدخول بعد إدخال البيانات الشخصية المطلوبة.

وبعدها يسمح للطالب بإضافة مقرراته.

رسوم التقديم بجامعة الملك فيصل

تضع جامعة الملك فيصل للتعليم عن بعد رسوم تصل قيمتها 165 ريال سعودي في الساعة الواحدة، ففي حالة كان الطالب مقرر دراسة 25 ساعة في الفصل الدراسي فإن رسومه هي 165*25+10=4135 ريال سعودي للفصل الدراسي الواحد.

التوجه لموقع البنك المصرفي الخاص الإلكتروني. يتم كتابة اسم المستخدم ورقم السر، والضغط على دخول. يتم النقر على كلمة سداد، لتظهر القائمة الخاصة بك كطالب. قم بالضغط على تبويب فاتورة جديدة. ومن هنا يجب إدخال المفوترة الخاص بجامعة الملك فيصل 118. ويتم اختيار جامعة الملك فيصل من الخيارات الموضحة أمامك، والضغط على دفع الفاتورة لإتمام السداد. يجب حفظ الاشعارات السابقة في حين الحاجة إليها.

تسديد رسوم جامعة الملك فيصل عن بعد