شروط وخطوات فتح سجل تجاري إلكترونياً 2021

تعد خطوات شروط فتح سجل تجاري من وزارة التجارة والاستثمار التابعة للمملكة العربية السعودية من أحد الأشياء التي يبحث عنها المواطنين في المملكة، وذلك لممارسة الأنشطة التجارية بكل سهولة فلذلك أتاحت الحكومة السعودية خدمة استخراج الوثيقة بشكل إلكتروني للتسهيل على المستثمرين السعوديين والأجانب القيام بأنشطتهم التجارية المختلفة في أنحاء المملكة، ومن خلال المقال سوف نتعرف على أهم الشروط اللازم توافرها في الشخص المتقدم.

شروط فتح سجل تجاري إلكتروني

قامت وزارة التجارة السعودية بوضع بعض الشروط التي يجب توافرها لكي يتمكن أي تاجر من فتح السجل التجاري الخاص به من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي التابع لوزارة التجارة في المملكة العربية السعودية، وفي حالة عدم توافر أحد هذه الشروط فلن يتمكن التاجر من ممارسة إي نشاط تجاري خاص به في داخل المملكة، فلذلك قامت وزارة التجارة في المملكة بتحديد الشروط المطلوبة لإتمام عملية اصدار سجل تجاريي،وهي كما يأتي:

يجب أن يكون الشخص المتقدم للحصول على السجل التجاري حاصلاً علي جنسية المملكة العربية السعودية.

إما في حالة إذا كان المتقدم للحصول على السجل التجاري غير حاصل على الجنسية السعودية، فيُشترط أن يكون قد تمت الموافقة عليه وإصدار التصاريح والتراخيص اللازمة قبل أن يتمكن من ممارسة الأنشطة التجارية في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون الشخص المتقدم غير عامل في أحدى القطاعات الحكومية التابعة للملكة، حيث لا يتم منح السجلات التجارية لأي من للعاملين في القطاع الحكومي.

يجب علي المتقدم بتحديد نوع النشاط التجاري الذي يرغب في ممارسته.

يجب أن يتمّ استخراج جميع التراخيص الخاصة في المُنشأة المطلوبة قبل التقدم بالحصول على السجل التجاري، وذلك في حالة إذا كان النشاط التجاري الذي يرغب التاجر في الحصول عليه هو أحد الأنشطة التي تتطلب ترخيصًا لممارستها.

يمكن استخراج سجل للمرأة السعودية للنشاط الذي ترغب في القيام بممارسته وفقًا لضوابط وإجراءات الرقابة الموضوعة.

يجب يتمّ دفع جميع الرسوم المُقررة لفتح سجل تجاري.

خطوات اصدار سجل تجاري



بعد توافر جميع الشروط التي وضعتها وزارة التجارة السعودية في الشخص المتقدم لاصدار سجل تجاري، فقامت بتسهيل حصول التاجر على السجل في خلال دقائق معدودة، ويمكن استخراج السجل التجاري إلكترونيًا من خلال اتباع الخطوات الأتـية:

أولاً يجب الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة.

اضغط على أيقونة “تسجيل الدخول إلى النظام”.

قم بإدخال اسم المستخدم الخاص بك ثم اكتب كلمة المرور وبعد ذلك ادخل الكود المرئي.

بعد ذلك اضغط على “تسجيل الدخول”. كما يمكن أيضًا تسجيل الدخول باستخدام اسم تسجيل دخول النفاذ الوطني موحد.

قم باختيار أيقونة “السجلات التجارية” من بين الخيارات المتاحة في القائمة الرئيسية.

اضغط على أيقونة “إصدار” من القائمة المسندة أمامك.

بعد ذلك سوف يتم استحضار بيانات المستخدم الخاص بك بشكل إلكتروني من خلال بيانات نظام أبشر.

بعد ذلك اضغط على “التالي”.

قم بمليء جميع البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة.

بعد ذلك اضغط على “التالي”.

في النهاية سوف يتم تأكيد بيانات طلبك وسوف يقوم النظام بإرسال رسالة نصية إلى رقم الجوال الذي سجله المستخدم بها رقم السداد الخاص.

وبعد أن سداد الرسوم المقررة، سوف يتم إرسال رسالة نصية للتاجر بها كود QR فيجب على المستخدم بمسحه من للتعرف على كافة التفاصيل الخاصة بالسجل التجاري.

رسوم السجل التجاري

قامت وزارة التجارة في المملكة العربية السعودية بفرض رسوم على التجار سواء كانوا من المواطنين السعوديين أو المقيمين علي أراضيها، وذلك في مقابل الحصول على السجل التجاري الخاص بهم لمزاولة التجارة داخل المملكة، بحيث تستمر صلاحية السجل التجاري لمدة عام واحد، ويتم تجديده سنويًا من قِبل التاجر، وجاءت رسوم تكلفة اصدار سجل تجاري كالتالي:

جاءت رسوم استخراج السجل التجاريّ الرئيسيّ للسنة الواحدة بقيمة 200 ريال سعوديّ ومن ثم يُضاف إليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط الخاص للسجل التجاري والدرجة لكل عام.

جاءت رسوم إصدار السجل التجاري لأحد الفروع 100 ريال سعودي للسنة الواحدة وتضاف إليها رسوم الغرفة التجارية والتي تختلف بحسب اختلاف النشاط المزاول.

الرسم السنوي لتجديد السجل التجاري 200 ريال سنويا للمقر الرئيسي و 100 ريال للفروع ورسوم الغرفة.

وفي نهاية المقال نكون قد تعرفنا على أهم الشروط الواجب توافرها في الشخص المتقدم للحصول على سجل تجاري من وزارة التجارة، ومعرفة خطوات الحصول على السجل التجاري ومعرفة أيضاً قيمة الرسوم المطلوبة.