وزير الخارجية السعودى: قمة السعودية تفتح صفحة جديدة لاستقرار وتضامن الخليج

جدة - نرمين السيد - وأضاف، بحسب "روسيا اليوم"، أن اتفاق قمة السعودية يدعو إلى التصدى المشترك لأى تهديدات لأمن الخليج.
وأفاد الدبلوماسى السعودى بأن قمة اليوم التى رأسها ولى العهد اكتسبت أهمية بالغة، كونها أعلت المصالح العليا لمنظومة مجلس التعاون الخليجى والأمن القومى العربى.
وصرح بأنها تبعث برسالة إلى العالم أجمع، مضمونها "أنه مهما بلغت الخلافات فى البيت الواحد إلا أن حكمة القادة قادرة على تجاوز كل ذلك، والعبور بالمنطقة ودولها وشعوبها إلى بر الأمان".
وأضاف أنهم يأملون أن يكون ما تحقق اليوم بتوقيع بيان العلا صفحة جديدة فى سبيل تحقيق أمن واستقرار المنطقة وشعوبها، بعيدا عن كل المسببات والمنغصات الماضية.
وأوضح الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، أن بيان العلا أكد على ما يربط بين دولنا من علاقات وثيقة راسخة قوامها العقيدة الإسلامية والمصير المشترك.
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