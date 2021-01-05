ميركل تمدد قيود الإغلاق حتى أواخر يناير

جدة - نرمين السيد - وقالت ميركل للصحفيين عقب اجتماع مع زعماء الولايات الفيدرالية الألمانية الستة عشر، بحسب "روسيا اليوم": "نحتاج لتقييد الاختلاط بشكل أكثر صرامة.. نطلب من جميع المواطنين تقييد الاختلاط إلى الحد الأدنى المطلق".
وحسب موقع "وورلد ميتر" المتخصص بمتابعة مستجدات جائحة كورونا، فإن إجمالى الإصابات بكورونا فى ألمانيا بلغ 1.800.496، والوفيات 39.284.
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