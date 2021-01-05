بوريس جونسون: ارتفاع مرضى كورونا بمستشفيات بريطانيا بنسبة 40%

جدة - نرمين السيد - قال رئيس الوزراء البريطانى، بوريس جونسون، فى خطاب اليوم الثلاثاء، إن عدد مرضى فيروس كورونا فى مستشفيات إنجلترا أعلى الآن بنسبة 40% مما كان عليه الوضع فى الذروة الأولى للمرض فى أبريل الماضى.





وأضاف جونسون، حسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية البريطانية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم، أنه يحاول وضع "درعًا غير مرئى" حول كبار السن والضعفاء فى شكل تطعيم للحماية من المرض. وأعلن جونسون، أن واحدًا من بين كل 4 أشخاص من أكثر الفئات ضعفًا سيحصلون خلال 2-3 أسابيع على "درجة كبيرة من المناعة".

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