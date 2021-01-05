قال قائد القوات الجوية في الحرس الثوري الإيراني اللواء علي حاجي زاده، إن قوات البحرية الأمريكية باتت هدفا سائغا لإيران في مياه الخليج. إيران: البحرية الأمريكية هدف سائغ لنا في الخليج

إيران... مناورات بالطائرات المسيرة

وأضاف أنه "إذا ارتكبت أمريكا أي خطأ مع إيران يمكننا استهداف قواتها على بعد 700 كم عن السواحل الإيرانية".

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