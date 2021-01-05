أوكرانيا تنسحب من اتفاقية الملكية الفكرية مع دول الرابطة المستقلة 

وافقت حكومة أوكرانيا على مشروع قانون انسحاب البلاد من اتفاقية التعاون في مجال الحماية القانونية وحماية الملكية الفكرية الموقعة بين كييف وعواصم بلدان رابطة الدول المستقلة.
وقال ممثل الحكومة الأوكرانية في البرلمان فاسيلي: "يقترح مشروع القانون الانسحاب من الاتفاقية الموقعة في 19 نوفمبر 2010 في مدينة بطرسبورغ، والتي صدق عليها البرلمان الأوكراني في 21 ديسمبر 2011".
وأشار إلى أن الجانب الأوكراني لا يشارك في صياغة مشاريع المعاهدات الدولية داخل رابطة الدول المستقلة، ولا يتبادل براءات الاختراع والوثائق التنظيمية والمنهجية في مجال الحماية والملكية الفكرية منذ أمد.
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