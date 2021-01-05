غارة أوروبية طائشة تبيد حفل زفاف في مالي وتسقط 20 قتيلا

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بمقتل 20 شخصًا في حفل زفاف أقُيم في دولة مالي، جراء غارة جوية استهدفت حفل الزفاف بمنطقة صحراوية نائية وسط مالي.

قالت الوكالة إنه من غير الواضح حتى الآن من نفذ الهجوم، ولكن مصدر داخل الجيش الفرنسي صرح للوكالة بأن القوات الفرنسية التي تنفذ عمليات في مالي أعلنت أنها نفذت غارة جوية يوم الأحد وقتلت خلالها "العشرات من مقاتلي جماعات إسلامية في المنطقة".

ونقلت الوكالة عن مسؤول صحي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن الضربات الجوية استهدفت أشخاص يقودون دراجات نارية يُعتقد أنهم مسلحون ينتمون لجماعات إرهابية في قريتي باونتي، وكيكارا.

وأكد المصدر أن الغارة استهدفت تجمعًا لبعض المدنيين تجمعوا لحضور حفل زفاف، مضيفًا أن بعض الجرحى اضطروا إلى بتر الأطراف في مركز صحي قريب.

ويمتلك الجيش الفرنسي أكثر من 5100 عسكريًا في مالي للمساعدة في مكافحة الميليشيات الإرهابية في مالي منذ 7 سنوات.