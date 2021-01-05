وزير الخارجية السعودي: بيان العلا يحقق المصالح العليا للمنطقة وشعوبها

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن بيان قمة العلا يترجم حرص قيادة المملكة والدول الشقيقة على وحدة الصف العربي.

وقال بن فرحان في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نبارك لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد وإخوانهم قادة دول مجلس التعاون الخليجي نجاح أعمال قمة العُلا التي تعزز مسيرة العمل المشترك والأمن والاستقرار للمنطقة والعالم والازدهار والنماء لشعوبها".

وأضاف: "يحقق بيان العُلا المصالح العليا للمنطقة وشعوبها ويترجم حرص قيادة المملكة والدول الشقيقة على وحدة الصف العربي ويؤكد أهمية التعاون والعمل المشترك في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا والعالم وتحقق مصالحنا وتطلعات شعوبنا".

واحتضنت مدينة العلا السعودية، اليوم الثلاثاء، القمة الخليجية، والتي خرجت بإعلان عودة العلاقات الكاملة بين دول الرباعي العربي وقطر.

وبحسب ما نقلته شبكة "الشرق" السعودية، قال الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، إن قمة العلا الخليجية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية، أعلنت المصالح العليا لمنظومة لتعاون الخليجي.

وأكد بن فرحان أن بيان العلا يدعو إلى توطيد العلاقات بين شعوب المنطقة، ودول المنطقة أكدت على اللحمة بين شعوبها ومواجهة الخطر الإقليمي.

وشدد وزير الخارجية السعودي على أن البيان أكد على تعزيز التعاون لمواجهة المخاطر الإرهابية، مشيرا إلى أن "ما تم اليوم هو طي كامل لنقاط الخلاف وعودة كاملة للعلاقات الدبلوماسية".

وأضاف أن الاتفاق سيدعم الموقف العربي الموحد وسيزيد من قوة دولنا على التنسيق.

وأشار إلى أنه من المهم جدا أن يكون لدول المنطقة موقف واضح من البرنامج النووي الإيراني، في حين أن هناك وعيًا لدى المجتمع الدولي لمعالجة الملف الإيراني.

وقال "ضمان تنفيذ اتفاق العلا هو الإرادة السياسية للقادة..ما شهدناه من حسن نوايا يجعلنا واثقين أن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات.. حسن نوايا يجعلنا واثقين أن الاتفاق سيكون لبنة لتقوية العلاقات".