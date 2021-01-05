المسماري: الأمم المتحدة تنشر قوة دولية لمراقبة تنفيذ الهدنة في ليبيا

أكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، أن الأمم المتحدة ستنشر مراقبين دوليين لمراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار.
وأضاف المسماري في تصريحات لقناة "الحدث" أن القوة التابعة للأمم المتحدة في سرت لمراقبة وقف إطلاق النار، مكونة من مدنيين وعسكريين متقاعدين وليست قوة عسكرية.
وأوضح أن عناصر مراقبة وقف إطلاق النار ستكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية.
ولفت إلى أن إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يحتاج إلى إرادة حقيقية من المجتمع الدولي، مؤكدا أن تواجدهم على أراضي البلاد يهدد مستقبل التوافق.
وأكد المسماري أنه على الأمم المتحدة كشف الجهات المعرقلة للحل السياسي، مستطردا أن الخطاب التركي المستفز أصبح يهدد مسارات السلام في البلاد.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان، كشف في تقرير سابق له عن وجود 7000 مرتزق سوري في ليبيا، جلبتهم تركيا للقتال إلى جانب حكومة الوفاق.
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